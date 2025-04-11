'Kafana Sıkarım' Tehdidine Görevden Uzaklaştırma: Görüntüler Emniyet'i Harekete Geçirdi

İstanbul Esenyurt’ta tartıştıkları bir araç sürücüsünün önünü ekip otosuyla keserek tartışmaya giren, “Senin kafana sıkarım” diye tehdit eden iki polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hakkında soruşturma başlatılan memurlardan M. C. Y.’nin görevden uzaklaştırıldığı duyurdu.

Son Güncelleme:

Dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanan olayda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları M. C. Y. ve R. Ö. trafikte tartıştıkları bir aracın önünü kesti.

'KAFANA SIKARIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Tartışma esnasında araç sürücüsü polis memurlarından özür dilerken; görevli memurlar araç sürücüsüne küfür ve hakaret ederken “Senin kafana sıkarım” diyerek tehdit etti.

‘BİR POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI’

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Açıklamada olaya karışan iki polisten biri olan M. C. Y. ise görevden uzaklaştırıldı.

‘POLİSLİK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK DAVRANIŞ’

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından derhal inceleme başlatıldığı belirtilirken; polis memurlarının polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıklarının tespit edildiği ifade edildi.

'Kafana Sıkarım' Tehdidine Görevden Uzaklaştırma: Görüntüler Emniyet'i Harekete Geçirdi - Resim : 1

Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar EttiPolis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Polis Tehdit
Son Güncelleme:
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Sadece 2 Gün Kaldı! Etkisi 25 Gün Sürecek… Kimi İçin Mucize Kimi İçin Felaket Sadece 2 Gün Kaldı! Etkisi 25 Gün Sürecek… Kimi İçin Mucize Kimi İçin Felaket
Kadıköy'de Yangın Paniği Kadıköy'de Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
Dünyaca Ünlü Çikolata Sil Baştan Değişiyor! Artık Akıllardaki Gibi Kalmayacak Dünyaca Ünlü Çikolata Sil Baştan Değişiyor! Artık Akıllardaki Gibi Kalmayacak