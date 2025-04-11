'Kafana Sıkarım' Tehdidine Görevden Uzaklaştırma: Görüntüler Emniyet'i Harekete Geçirdi

Dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanan olayda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları M. C. Y. ve R. Ö. trafikte tartıştıkları bir aracın önünü kesti.

'KAFANA SIKARIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Tartışma esnasında araç sürücüsü polis memurlarından özür dilerken; görevli memurlar araç sürücüsüne küfür ve hakaret ederken “Senin kafana sıkarım” diyerek tehdit etti.

‘BİR POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI’

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Açıklamada olaya karışan iki polisten biri olan M. C. Y. ise görevden uzaklaştırıldı.

‘POLİSLİK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK DAVRANIŞ’

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından derhal inceleme başlatıldığı belirtilirken; polis memurlarının polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA