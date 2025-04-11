Kadıköy'de Yangın Paniği

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İmam Ramiz Sokağı’ndaki dört katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm katı sardı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiyenin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve bina tahliye edildi.

Kaynak: AA