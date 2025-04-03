Sosyal Medyadaki Boykot Çağrısında İlk Gözaltılar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrılar toplumda büyük yanı uyandırdı ve dün milyonlarca vatandaş alışveriş yapmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medyada boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: Haber Merkezi