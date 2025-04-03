Sosyal Medyadaki Boykot Çağrısında İlk Gözaltılar

Vatandaşlar, hiçbir şekilde alışveriş yapmayarak dün ekonomik boykot gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Sosyal Medyadaki Boykot Çağrısında İlk Gözaltılar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrılar toplumda büyük yanı uyandırdı ve dün milyonlarca vatandaş alışveriş yapmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medyada boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: 'Yıllardır Sokağa Çıkamayanlar...'Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: 'Yıllardır Sokağa Çıkamayanlar...'Güncel

Ticaret Bakanı Bolat'tan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar: Boykot Çağrısı Karşılık Buldu mu?Ticaret Bakanı Bolat'tan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar: Boykot Çağrısı Karşılık Buldu mu?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boykot Gözaltı Soruşturma
Son Güncelleme:
Şişli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralı Şişli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu Saatlere Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlunun İsmi Ortaya Çıktı: Anlamını Duyanlar Şaşırdı Ünlü Çiftin Oğullarının İsmi Ortaya Çıktı
Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek
Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek