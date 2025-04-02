Ticaret Bakanı Bolat'tan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar: Boykot Çağrısı Karşılık Buldu mu?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün için yaptığı boykot çağrısına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

tv100'de Hande Aydemir moderatörlüğündeki 'Şimdi Konuşalım' programında konuşan Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'CİDDİ BİR KUYRUK VARDI'

"Bugün esnaf ziyaretimize çok sevindi. Ticaretin ve ekonominin durdurulması, boykot çağrılarına karşı, ülkemizin Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız çağrılardan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Esnafımızda da ciddi bir kuyruk vardı. Ben de alışveriş yaptım.

'ALIŞVERİŞLERİNİ BUGÜN YAPMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPTIK'

Dün akşam çağrılar yaptık ve halkımıza, ekonomiyi, üretimi, istihdamı durdurmayı amaçlayan boykot çağrılarından sonra halkımızın iş dünyasıyla, esnafla kenetlenmesi gerektiğini söyledik ve halkımıza gelecek günler için planladığı alışverişlerini de bugün gerçekleştirmelerini istedik. İş dünyası bundan çok memnun oldu. 2 milyon 350 bin esnafımız 3 bin esnaf odasına bağlı. Hepsi de destek açıklaması yaptı dün gece.

'BOYKOT GÜNÜ ÖZEL SEÇİLMİŞ'

Hiç kimse işinin bozulmasını ve işinin sekteye uğramasını istemez. Esnafımız da çok memnun oldu ve büyük bir kenetlenme meydana geldi. Bugün 3 günlük bayram tatilinin ertesi günü. Herkes bilir ki bayramdan önce insanlar alışverişlerini en maksimum düzeyde yapar. Bayramda harçlıklar dağıtılır, kimisi memleketine kimisi tatile gider. Yani yoğun bir para harcama dönemidir. Bu boykot günü de görüyoruz ki çok özel seçilmiş. Bayramın ertesi günü özellikle büyükşehirlerde fazla insan yok. Harcama yapılmayan bir gündür normal şartlarda bugün.

'CEBİNDE BİR LİRA OLAN DAHİ MARKETE KOŞTU'

Ama bugün bütün görseller, televizyonlar ajanslar ortaya koydu ki, her yer cıvıl cıvıl, tıklım tıklımdı. Hem satıcılar hem alıcılar da üretimin ve ticaretin yanında olduğunun mesajını verdi. Cebinde 1 lira olan dahi markete koştu. Tüm vatandaşlarımıza ve iş dünyasına verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum.

'ZARAR EDEN ESNAF MAHKEMEYE BAŞVURABİLİR'

Özellikle CHP'nin etkili olduğu ve şehirlerdeki lüks semtlerde oranın çok yüksek olduğu yerdeki kimi esnaf dükkanını kapadı, kimisi de tatilde olduğu için kapattı. Kanunlarımız var. Haksız ticaret, haksız rekabet gibi fiillere karşı yaptırımlar var. Borçlar kanununa göre de piyasa bozucu kaos çıkarmayı amaçlayan boykot çağrıları yapanlara karşı zarar edenlerin mahkemeye başvurmaları mümkündür. Bunu da dün gece tüm iş dünyasına ve vatandaşlarımıza hatırlattık. Sonuçları itibarıyla Türkiye ekonomisine zarar vermeyi amaçlayan ve bu yolla piyasalarda kaos çıkarma çabaları bugün itibarıyla halkımızın el birliği ile hüsrana uğratılmıştır."

Kaynak: tv100