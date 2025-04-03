Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu Saatlere Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Perşembe sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi