Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: 'Yıllardır Sokağa Çıkamayanlar...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan boykota ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: 'Yıllardır Sokağa Çıkamayanlar...'

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolar kapsamında üniversite öğrencileri bugün ülke genelinde boykot çağrısı yaptı. Boykota destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik. Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar. Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek."

YENİ BOYKOT SİTESİNİ DUYURDU

Özel ayrıca boykot sitesine getirilen erişim engelinin ardından yeni siteyi de duyurdu. Özgür Özel, "Daha önce http://boykotyap.com ve http://boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler. Şimdi http://boykotyap.org sitesiyle yayındayız. Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur. Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak" ifadelerini kullandı.

'Azgın Azınlık' Sözleri Tepki Çekmişti... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Boykota Karşı Mağaza Mağaza Gezdi'Azgın Azınlık' Sözleri Tepki Çekmişti... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Boykota Karşı Mağaza Mağaza GezdiSiyaset
Ticaret Bakanı Bolat'ın Ardından Ali Yerlikaya da Boykota Karşı Alışverişe ÇıktıTicaret Bakanı Bolat'ın Ardından Ali Yerlikaya da Boykota Karşı Alışverişe ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Boykot
Son Güncelleme:
Volkan Konak'ı Hedef Almıştı... Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na Soruşturma! Çatalca Müftüsüne Soruşturma Başlatıldı
Ticaret Bakanı Bolat'tan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar: Boykot Çağrısı Karşılık Buldu mu? Ticaret Bakanı Bolat'tan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar: Boykot Çağrısı Karşılık Buldu mu?
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek Veren Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı
1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Yabancı Ülkeler Bu Zehir İçin Sıraya Girdi Türkiye’de Sadece 86 Yerde Üretiliyor: Değerine Paha Biçilemiyor! Ülkeler Bu Zehir İçin Sıraya Girdi Türkiye’de Sadece 86 Yerde Üretiliyor: Değerine Paha Biçilemiyor
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti