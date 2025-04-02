Ticaret Bakanı Bolat'ın Ardından Ali Yerlikaya da Boykota Karşı Alışverişe Çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 'boykot' çağrılarına karşı alışverişe çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda birçok marka boykot listesine alınmıştı. Bugün için ise tüm Türkiye geneline boykot çağrıları yapılmıştı.

Boykot çağrılarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün alışverişe çıktı. Ömer Bolat'ın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "boykot" çağrılarına karşı alışverişe çıktı.

'BOYKOT MİLLETİMİZİN EMEĞİNE İHANETTİR'

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da bir markette alışveriş yaptığı anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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