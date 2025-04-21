Bakan Göktaş Duyurdu, Gazze'deki Gönüllü Profesör Dünya Evine Girdi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki insanlık dışı saldırıları aralıksız sürerken, saldırılarda can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralanırken, yaşam savaşı 7 Ekim’den bu yana sürüyor.

Son açıklamaya göre 51 bin 240 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, toplam yaralı sayısının ise 116 bin 931’e çıktığını açıkladı.

İsrail’in saldırıları sürerken, dünyadan Gazze’ye pek çok yardım giderken, ülkemizden de yardımlar hiç kesilmedi. Çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun da gönüllü olarak Gazze’ye giden isimler arasında yer aldı.

GAZZE'DE TANIŞTILAR YUVA KURDULAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzlerce çocuğu ameliyat eden Uygun’un Gazze’de gönüllü olarak görev yapan ameliyathane hemşiresi bir kadınla tanışarak dünya evine girdiğini duyurdu.

Göktaş paylaşımında, Gazze’deki zor koşullar altından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Göktaş, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Profesör Uygun, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç mazlumlara el uzatmak için cansiperane çalışan binlerce gönüllü gibi, insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertiyor, hepimize ilham veriyor. Ülkemiz ve insanlık adına kendisiyle gurur duyuyor, eşiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”