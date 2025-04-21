Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti. Yapılar arasında lüks oteller ve restoranlar bulunuyor.

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Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın en değerli kıyı şeridinde yer alan Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, kaçak yapılaşma iddiaları üzerine inceleme başlattı. Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne uzanan kıyı boyunca, bazı yapıların izinsiz şekilde denize doğru genişletildiği, kaçak kat eklendiği ve cephelerinde değişiklik yapıldığına dair Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ulaşan ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var - Resim : 1

Bakanlık bünyesinde görevlendirilen uzman ekiplerin sahada yaptığı detaylı incelemelerin ardından, 2025 yılı başından bu yana düzenlenen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 49 taşınmazda tespit edilen kaçak müdahaleler için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması amacıyla ilgili kurumlardan talepte bulunuldu. Ayrıca, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var - Resim : 2

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Boğaz hattındaki tarihi ve doğal dokuya zarar veren uygulamalara karşı gerekli hukuki sürecin işletileceği vurgulandı.

İBB HAREKETE GEÇMEDİ

Nefes'in edindiği bilgiye göre, işlem yapılan mekanlar arasında Bebek Otel, Bebek Balıkçısı, Chila, Paraliaki Bebek, Danış Restaurant ve Sur Balık bulunuyor.

Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var - Resim : 3

Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan İBB, uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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