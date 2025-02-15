Kaçak Yapı Yıkımında Arbede Çıktı: 2 Zabıta Görevlisi Yaralandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazisine yapılan kaçak yapı yıkımı sırasında belediye ekipleri ve yapı sahipleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri 2 zabıta görevlisini yaralayan 5 kişi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 kişiden ikisine ev hapsi verilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Belediyesi, tarım alanları üzerine kaçak yapılan yapılarla ilgili çalışma başlattı. Belediye tarafından başlatılan çalışma kapsamında, belirlen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.
Çeşmeli Mahallesi’nde tarla vasfındaki araziye yapılan kaçak yapı için zabıta ekipleri iş makinesi ile yıkım için dün bölgeye gitti. Yıkıma karşı çıkan yapı sahipleri ile zabıtalar arasında anlaşmazlık çıktı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşürken 2 zabıta görevlisi de yaralandı. Zabıta görevlilerin yaralanması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Kavgayı sonlandıran jandarma, zabıta ekiplerine saldıran Haydar K., Serkan K., İsmail A., Caner A. ve Eren K.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar K. ve Serkan K.’ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilirken, İsmail A., Caner A. ve Eren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA