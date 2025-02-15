Kaçak Yapı Yıkımında Arbede Çıktı: 2 Zabıta Görevlisi Yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Belediyesi, tarım alanları üzerine kaçak yapılan yapılarla ilgili çalışma başlattı. Belediye tarafından başlatılan çalışma kapsamında, belirlen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

Çeşmeli Mahallesi’nde tarla vasfındaki araziye yapılan kaçak yapı için zabıta ekipleri iş makinesi ile yıkım için dün bölgeye gitti. Yıkıma karşı çıkan yapı sahipleri ile zabıtalar arasında anlaşmazlık çıktı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşürken 2 zabıta görevlisi de yaralandı. Zabıta görevlilerin yaralanması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Kavgayı sonlandıran jandarma, zabıta ekiplerine saldıran Haydar K., Serkan K., İsmail A., Caner A. ve Eren K.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar K. ve Serkan K.’ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilirken, İsmail A., Caner A. ve Eren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA