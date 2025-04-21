3 Tekerlekli Motosiklet Devrildi: Asfalta Savruldular

Sinop'un Ada Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kartal Caddesi'nde yaşanan olay, kısa sürede mahallede paniğe neden oldu.

Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Z.K. yönetimindeki plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir anda devrildi. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan Z.K. ve yolcu yere savruldu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarından inceleniyor.

Kaynak: İHA