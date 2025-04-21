3 Tekerlekli Motosiklet Devrildi: Asfalta Savruldular

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanındaki yolcu, asfalt zemine savrularak yaralandı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Son Güncelleme:
3 Tekerlekli Motosiklet Devrildi: Asfalta Savruldular

Sinop'un Ada Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kartal Caddesi'nde yaşanan olay, kısa sürede mahallede paniğe neden oldu.

Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Z.K. yönetimindeki plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir anda devrildi. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan Z.K. ve yolcu yere savruldu.

3 Tekerlekli Motosiklet Devrildi: Asfalta Savruldular - Resim : 1

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarından inceleniyor.

Muğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını KaybettiMuğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını KaybettiGüncel

Trabzon'da Can Pazarı! 25 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar VarTrabzon'da Can Pazarı! 25 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Sinop Motosiklet Trafik kazası
Son Güncelleme:
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Sulama Kanallarında Biten Çocukluk! Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin... Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin...
Zeytinburnu'nda Kadın Cinayeti: 27 Yıllık Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti Zeytinburnu'nda Kadın Cinayeti
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı