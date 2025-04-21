'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Tepki Yağdı, Açıklama Geldi

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli’nin CHP’nin boykot listesinde yer alan Espressolab’e giderek kahve içtiği anları paylaşması tepki çekti. Eleştirilerin hedefi olan Vidinli, "Paylaşımım politik bir duruş göstermiyor." dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Tepki Yağdı, Açıklama Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde ilk sıraya yerleştirdiği kahve zinciri Espressolab, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Boykot çağrısının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tepkilerini dile getirirken, şirket yetkilileri "Neden boykot edildiğimizi anlayamadık" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu süreçte bazı AKP’li milletvekilleri ve bakanların Espressolab şubelerine giderek destek ziyaretinde bulunması dikkat çekmişti.

MERT VİDİNLİ’NİN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya fenomeni ve davetlerde ünlü isimlerle sıkça görüntülenen Mert Vidinli, yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte bir Espressolab şubesine giden Vidinli, kahvesini eline alarak verdiği pozunu sosyal medya hesabından "Kahvemizi içtik" notuyla paylaştı.

ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Vidinli’nin bu paylaşımı, CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına destek veren bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriyle karşılandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vidinli'nin takipçileri, "Bizi görmeyeni görmüyoruz ve boykot ediyoruz." diyerek fenomen isme tepki gösterdi.

'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Tepki Yağdı, Açıklama Geldi - Resim : 1

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Vidinli'den açıklama geldi. Vidinli, paylaşımının politik bir duruş göstermediğini savundu. Çalışanların yanında olduğunu belirten Vidinli, "Sevgi ve birlikten" yanayım dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan fenomen isim, şunları kaydetti:

"Emre Kocadağ ve Nikol Basoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım Ankara'dan geldiğim günden bugüne en zor anlarımda yanımda oldular. Ailecek görüştüğüm sevdiğim ve saydığım bir ailedir. Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchaise şubesi olan yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım."

Vidinli'nin özür açıklaması da tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Özrü kabahatinden beter" diyerek fenomeni eleştirdi.

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