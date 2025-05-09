Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı: Anjiyo Yapılacak

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sevenlerini çok endişelendirdi. Şarkıcı Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Öncel, anjiyo yapılacağını da ifade etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı: Anjiyo Yapılacak

Türk müziğinin efsanevi ismi Nazan Öncel, sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. 69 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Instagram'da siyah beyaz bir fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımda, sabah saat 06.00'da evinden ayrıldığını belirten Öncel, kendisine eşlik eden kedisi Türkan'a seslenerek, "Bekle beni, sana söz geleceğim" dediğini yazdı. Öncel'in bu içten sözleri, takipçilerini derinden etkiledi.

Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı: Anjiyo Yapılacak - Resim : 1

ANJİYO YAPILACAK

Sanatçı, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo sürecine geçildiğini ifade etti. "Bugün yine hastanedeyim… Anjiyo sürecine geçildi" diyerek sağlık durumunu açık yüreklilikle paylaşan Öncel, sevenlerinden konser iptali nedeniyle de anlayış bekledi.

Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı: Anjiyo Yapılacak - Resim : 2

HAYRANLARINDAN DESTEK

Nazan Öncel'in sağlık durumu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, binlerce hayranı geçmiş olsun dileklerini iletti. Öncel'in bu zor süreci güçlü duruşuyla atlatacağına dair inanç ise ortak payda oldu.

KONSER İPTAL

Sanatçı, planlanan konserin iptal olduğunu da duyurarak, "Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin" ifadeleriyle takipçilerinden anlayış istedi.

Usta Oyuncuya Son Veda... Gözyaşları Sel OlduUsta Oyuncuya Son Veda... Gözyaşları Sel OlduGüncel

Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Evleniyor: Evlilik Teklifine Beğeni YağdıÜnlü Oyuncu Beste Kökdemir Evleniyor: Evlilik Teklifine Beğeni YağdıMagazin

Etiketler
Nazan Öncel şarkıcı Hastane Kalp
Son Güncelleme:
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Herkes 'Bu İkisi Ne Alaka?' Demişti... İlk Kez Yan Yana Durup Dünyaya Meydan Okudular İlk Kez Yan Yana Durup Meydan Okudular
Eşref Rüya’da Ebru Yaşar Rüzgarı: Sahne Büyük Beğeni Topladı Eşref Rüya’da Ebru Yaşar Rüzgarı: Sahne Büyük Beğeni Topladı
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’ İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı 'Fesih ve Silah Bırakma' İddiası
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı? Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı?
İsrail Basını Duyurdu! İki Liderin Arası Açıldı: Trump, Netanyahu İle Teması Kesme Kararı Aldı Araları Açıldı: Trump, Netanyahu İle Teması Kesme Kararı Aldı
Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı? Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı?