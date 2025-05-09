Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı: Anjiyo Yapılacak

Türk müziğinin efsanevi ismi Nazan Öncel, sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. 69 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Instagram'da siyah beyaz bir fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımda, sabah saat 06.00'da evinden ayrıldığını belirten Öncel, kendisine eşlik eden kedisi Türkan'a seslenerek, "Bekle beni, sana söz geleceğim" dediğini yazdı. Öncel'in bu içten sözleri, takipçilerini derinden etkiledi.

ANJİYO YAPILACAK

Sanatçı, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo sürecine geçildiğini ifade etti. "Bugün yine hastanedeyim… Anjiyo sürecine geçildi" diyerek sağlık durumunu açık yüreklilikle paylaşan Öncel, sevenlerinden konser iptali nedeniyle de anlayış bekledi.

HAYRANLARINDAN DESTEK

Nazan Öncel'in sağlık durumu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, binlerce hayranı geçmiş olsun dileklerini iletti. Öncel'in bu zor süreci güçlü duruşuyla atlatacağına dair inanç ise ortak payda oldu.

KONSER İPTAL

Sanatçı, planlanan konserin iptal olduğunu da duyurarak, "Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin" ifadeleriyle takipçilerinden anlayış istedi.