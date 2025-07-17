Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı... Aleyna Kalaycıoğlu'nun Durumu Belli Oldu

Survivor'a katılarak ismini duyuran sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, hastane odasından bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını endişelendirdi. Klip çekimi sırasında fenalaştığını söyleyen Kalaycıoğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı... Aleyna Kalaycıoğlu'nun Durumu Belli Oldu
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Fenomen yarışma programı Survivor'a katıldıktan sonra şöhret olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. “Beceremedin”, “Bedelini Ödedim” ve “Issız Duvarlar” gibi şarkılarla bir dinleyici kitlesi edinen Kalaycıoğlu, klip çekiminde fenalaştı.

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yeni şarkısı için çektiği müzik videosunun setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alan hayranları endişelenirken, Aleyna Kalaycıoğlu, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak buna “Klip ortası paketo” notunu düştü.

Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı... Aleyna Kalaycıoğlu'nun Durumu Belli Oldu - Resim : 1

'ASTIM KRİZİM TUTTU'

Sosyal medya takipçilerinin "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu ünlü isim, son paylaşımında sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Klip çekimleri esnasında astım krizi yaşadığını belirten Aleyna Kalaycıoğlu, "Dün gece baya rahatsızlandım, astım krizim tuttu ama şu an iyiyim güzel mesajlarınız için teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı... Aleyna Kalaycıoğlu'nun Durumu Belli Oldu - Resim : 2

Hayranları, ünlü şarkıcının en kısa zamanda iyileşmesini dilediklerini söyleyerek, yeni şarkısı ve klibini de heyecanla bekledikleri yorumlarını yaptı. Ünlü ismin toparlandıktan sonra çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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