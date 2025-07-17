Sevenlerine Kötü Haber: Mabel Matiz'in Konserleri İptal

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşmayı planlayan Mabel Matiz, konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı Kovid-19'a yakalandığı için sahnesini ertelemek zorunda olduğunu duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sevenlerine Kötü Haber: Mabel Matiz'in Konserleri İptal
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Son dönemde pop müziğin en çok dinlenen sanatçılarından Mabel Matiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi beklenen konserlerini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan ünlü şarkıcı, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle konserlerine çıkamayacağını ve ileri bir tarihe almak zorunda olduğunu söyleyen Mabel Matiz, son ana kadar tedavi görüp konsere çıkmayı planladığını ancak doktorlarının aksi yönde tavsiye verdiğini ifade etti.

'BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIM VAR'

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, çok üzgün olduğunu vurgulayarak "Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Sevenlerine Kötü Haber: Mabel Matiz'in Konserleri İptal - Resim : 1

Sevenleriyle buluşamayacağı için özür dileyen Mabel Matiz, yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağını belirterek "Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım" sözlerine yer verdi.

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