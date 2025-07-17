Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ve Sevgilisinden Karpuzlu Poz

MasterChef'in neşeli şefi Somer Sivrioğlu, bu kez tarifleriyle değil, genç aşkıyla gündemde. Sevgilisi Tilbe Uslu ile ilişkisini açıkça yaşayan Sivrioğlu, havuz başında çekilen romantik kareleriyle sosyal medyada olay oldu. İşte karpuzlu fotoğraf karesi...

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Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ve Sevgilisinden Karpuzlu Poz
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MasterChef Türkiye'nin sempatik ve neşeli jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bu kez mutfakta değil, özel hayatıyla gündemde. Aşk hayatıyla sık sık magazin manşetlerine konu olan ünlü şef, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile olan ilişkisini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutlayan Sivrioğlu, duygusal satırlarıyla dikkat çekmişti. Instagram hesabından Tilbe Uslu ile olan bir karesini paylaşan Sivrioğlu, "Sonra bir gün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına... İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi" notunu düşerek genç aşka olan bağlılığını gözler önüne serdi.

GÜNDEM OLDU

MasterChef temposundan fırsat buldukça soluğu sevgilisinin yanında alan ünlü şef, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Çift, havuz başında objektiflere yansıdı. Romantik anlar kameralara yansırken, Tilbe Uslu'nun Sivrioğlu'na karpuz yedirdiği poz, sosyal medyada olay oldu.

İşte o fotoğraf karesi...

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ve Sevgilisinden Karpuzlu Poz - Resim : 1

Somer Şef'ten Dikkat Çeken 'Boykot' HamlesiSomer Şef'ten Dikkat Çeken 'Boykot' HamlesiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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