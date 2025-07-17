Temmuz Ayında Açık Havada Ücretsiz Sinema Gösterimleri Başladı

İstanbul’da yaz akşamlarını renklendiren açık hava sinema gösterimleri başladı. Temmuz boyunca Pazartesi ve Perşembe akşamları klasik ve çağdaş filmler izleyiciyle buluşuyor. Gösterimler ücretsiz olup önceden rezervasyon şart.

Esma Karayel Esma Karayel
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Temmuz Ayında Açık Havada Ücretsiz Sinema Gösterimleri Başladı
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Temmuz ayı itibarıyla İstanbul'da açık hava sinema gösterimleri başladı. Zorlu PSM içerisinde yer alan Vestel Amfi’de düzenlenen etkinlikte, klasikleşmiş yapımlar ve ilgi çekici yeni filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

Pluxee’nin katkılarıyla her hafta Pazartesi ve Perşembe akşamları düzenlenen gösterimlerde, sinema tarihine damga vurmuş filmlerden oluşan geniş bir seçki sunuluyor. Gösterimler, şehir merkezinde, açık havada ve yıldızların altında gerçekleştiriliyor.

TEMMUZ TAKVİMİ

Etkinlik Ağustos ve Eylül aylarında da devam edecek. Temmuz ayı gösterim takvimi ise şöyle:

17 Temmuz Perşembe – La Cocina
21 Temmuz Pazartesi – Pulp Fiction
28 Temmuz Perşembe – Dr. Strangelove
31 Temmuz Perşembe – Julie & Julia

ETKİNLİK ÜCRETSİZ

Etkinlik ücretsiz olmakla birlikte katılım için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Gösterim programı ve rezervasyon bilgilerine ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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