Temmuz Ayında Açık Havada Ücretsiz Sinema Gösterimleri Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temmuz ayı itibarıyla İstanbul'da açık hava sinema gösterimleri başladı. Zorlu PSM içerisinde yer alan Vestel Amfi’de düzenlenen etkinlikte, klasikleşmiş yapımlar ve ilgi çekici yeni filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

Pluxee’nin katkılarıyla her hafta Pazartesi ve Perşembe akşamları düzenlenen gösterimlerde, sinema tarihine damga vurmuş filmlerden oluşan geniş bir seçki sunuluyor. Gösterimler, şehir merkezinde, açık havada ve yıldızların altında gerçekleştiriliyor.

TEMMUZ TAKVİMİ

Etkinlik Ağustos ve Eylül aylarında da devam edecek. Temmuz ayı gösterim takvimi ise şöyle:

17 Temmuz Perşembe – La Cocina

21 Temmuz Pazartesi – Pulp Fiction

28 Temmuz Perşembe – Dr. Strangelove

31 Temmuz Perşembe – Julie & Julia

ETKİNLİK ÜCRETSİZ

Etkinlik ücretsiz olmakla birlikte katılım için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Gösterim programı ve rezervasyon bilgilerine ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.