Ünlü Edebiyatçı Pınar Kür Hayatını Kaybetti

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Akademisyen, edebiyatçı ve çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Kür’ün vefatını yazar Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kopan, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak” ifadelerini kullandı.

PINAR KÜR KİMDİR?

Pınar Kür, edebiyata katkılarının yanı sıra akademide de önemli bir iz bıraktı. 1930’lu yıllarda öğretmen olan annesi İsmet Kür’den edebi geleneği devralan Kür, lise eğitimini Robert Koleji’nde, lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında yaptı.

Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce okutmanlığı yapan Kür, 2013’te Ankara Öykü Günleri’nde onur ödülüne layık görülmüştü.

Kür, oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden, babası gibi sanat dünyasında yer alan oğlu Emrah Kolukısa’yı dünyaya getirmişti. Türkiye’nin kültür dünyasında derin bir iz bırakan Pınar Kür’ün vefatı, edebiyat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi