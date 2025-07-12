Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Tümülüsleri UNESCO Listesi’nde

Lidya uygarlığının başkenti Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu eşsiz alanın artık tüm insanlığın ortak mirası olduğunu duyurdu.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Tümülüsleri UNESCO Listesi’nde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa sınırları içinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu. Böylece Türkiye'nin listeye giren kültürel miras sayısı 22'ye yükseldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Ersoy, Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes'in, dünyanın ilk madeni parasının basıldığı yer olma özelliğiyle artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edildiğini vurguladı. Ersoy, "20 metreyi bulan sur kalıntıları ve 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanıyla bu bölge, Lidya uygarlığının eşsiz bir temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Tümülüsleri UNESCO Listesi’nde - Resim : 1

Bakan Ersoy, kazı çalışmalarına emek veren tüm kurum ve uzmanlara teşekkür ederek, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda birer birer gün yüzüne çıkarılmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini görmek isteyen herkesi bölgeye davet etti.

Karabük'te Altından Değerli Hasat Başladı! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeKarabük'te Altından Değerli Hasat Başladı! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeEkonomi

Safranbolu’da Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltına AlındıSafranbolu’da Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltına AlındıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
UNESCO Kültür ve Turizm Bakanlığı
800 Yıllık Sır... İzole Adaya Giden Arkeologlar Şoke Oldu, Bilinen Her Şey Tersine Döndü 800 Yıllık Sır... Arkeologlar Şoke Oldu
Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor... Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...
Efsane Müzisyenden Görkemli Veda! Bir Gece 190 Milyon Toplandı, Hepsi Bağışlandı Efsane Müzisyenden Görkemli Veda
Başkalarının Sözüne Kapılmamanız Gereken 3 İşaret! Başkalarının Sözüne Kapılmamanız Gereken 3 İşaret!
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!