Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Tümülüsleri UNESCO Listesi’nde

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa sınırları içinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu. Böylece Türkiye'nin listeye giren kültürel miras sayısı 22'ye yükseldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Ersoy, Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes'in, dünyanın ilk madeni parasının basıldığı yer olma özelliğiyle artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edildiğini vurguladı. Ersoy, "20 metreyi bulan sur kalıntıları ve 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanıyla bu bölge, Lidya uygarlığının eşsiz bir temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, kazı çalışmalarına emek veren tüm kurum ve uzmanlara teşekkür ederek, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda birer birer gün yüzüne çıkarılmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini görmek isteyen herkesi bölgeye davet etti.

Kaynak: DHA