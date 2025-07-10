Efsane Müzisyenden Görkemli Veda! Bir Gece 190 Milyon Toplandı, Hepsi Bağışlandı

Metal müziğin efsane grubu Black Sabbath, müzik kariyerine veda etti. Düzenlenen görkemli etkinlikte 190 milyon dolar toplanırken, hepsi bağışlandı.

Efsane Müzisyenden Görkemli Veda! Bir Gece 190 Milyon Toplandı, Hepsi Bağışlandı
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Metal müziğin efsane grubu Black Sabbath, solistleri Ozzy Osbourne ile beraber müzik kariyerine veda etti. Birmingham’da düzenlenen görkemli bir konserle veda eden efsane isimler, konserden elde edilen 190 milyon dolarlık geliri de çocuk hastaneleri ile Parkinson hastalarının yararına bağışladı.

Tom Morello’nun organize ettiği, Metallica, Tool, Slayer ve Guns N’ Roses gibi diğer efsane grupların da sahne aldığı gecede 190 milyon dolarlık konser geliri elde edildi. Adeta festival havasında geçen etkinlikten elde edilen para bir çocuk hastanesi, bir çocuk bakımevi ve Cure Parkinson’s adlı yardım kuruluşuna bağışlandı.

Efsane isim 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, ‘yarasa tahtası’na oturarak sahne aldığı gecede, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward ile yıllar sonra sahne almış oldu.

Dev etkinliği 42 bin kişi izkerken, stadyumda duygusal anlar yaşandı. Dünya genelinde de altı milyon kişi etkinliği online olarak takip etti. Etkinliğin organizatörü Morello, “Sadece metal tarihinin en büyük gününü değil, insanlık adına büyük bir katkıyı da hayata geçirdik” dedi.

Kaynak: ANKA

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