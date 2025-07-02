Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şekip Akarsu Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin 'Cevat Akarsu' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Akarsu hayatını kaybetti. Akarsu, 2023 yılında uzun süre alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi görmüştü.

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Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şekip Akarsu Hayatını Kaybetti
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Bir dönemin fenomen dizisi ‘Kurtlar Vadisi’nde ‘Cevat Akarsu’ karakterini canlandıran Şekip Taşpınar’dan acı haber geldi.

Ünlü oyuncunun acı Şekip Taşpınar’ın hayatını kaybetmesinin haberini menajeri Temmuz Karikutal duyurdu. Karikutal şunları kaydetti:

"Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..."

Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şekip Akarsu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Taşpınar, 2023’te alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

Taşpınar, en son paylaşımını 9 Mayıs’ta yapmış ve "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU " diye yazmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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