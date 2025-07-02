Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şekip Akarsu Hayatını Kaybetti

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Bir dönemin fenomen dizisi ‘Kurtlar Vadisi’nde ‘Cevat Akarsu’ karakterini canlandıran Şekip Taşpınar’dan acı haber geldi.

Ünlü oyuncunun acı Şekip Taşpınar’ın hayatını kaybetmesinin haberini menajeri Temmuz Karikutal duyurdu. Karikutal şunları kaydetti:

"Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..."

Taşpınar, 2023’te alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

Taşpınar, en son paylaşımını 9 Mayıs’ta yapmış ve "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU " diye yazmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi