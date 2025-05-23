Oyuncu Tuba Ünsal'dan Yıllar Sonra Gelen Kurtlar Vadisi İtirafı

"Elif rolü ilk bana teklif edildi. O dönem seçmelere katıldım, son aşamaya kadar geldim. Ama çekimlere çok az bir süre kala rolü Özgü Namal’a verdiler. Çok üzülmüştüm, içime dert olmuştu" diyen Ünsal, bu içten itirafıyla hem izleyicileri şaşırttı hem de sosyal medyada gündem olmayı başardı.