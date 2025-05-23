Oyuncu Tuba Ünsal'dan Yıllar Sonra Gelen Kurtlar Vadisi İtirafı
Oyuncu Tuba Ünsal, Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Elif Eylül'ü aslında kendisinin canlandıracağını ama rolün son anda Özgü Namal'a verildiğini yıllar sonra açıkladı. Ünsal, "Çok üzülmüştüm, içime dert olmuştu" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlanmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala yeni detaylarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Son bomba açıklama ise oyuncu Tuba Ünsal’dan geldi.
Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'ne konuk olan Ünsal, 2003 yapımı dizide Elif Eylül karakteri için ilk düşünülen isim olduğunu, seçmelerde son aşamaya kadar geldiğini ancak rolün son anda Özgü Namal’a verildiğini ilk kez açıkladı.
"Elif rolü ilk bana teklif edildi. O dönem seçmelere katıldım, son aşamaya kadar geldim. Ama çekimlere çok az bir süre kala rolü Özgü Namal’a verdiler. Çok üzülmüştüm, içime dert olmuştu" diyen Ünsal, bu içten itirafıyla hem izleyicileri şaşırttı hem de sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Kurtlar Vadisi dizisinin izleyiciyle buluştuğu ilk günden bu yana en çok sevilen karakterlerinden biri olan Elif, Özgü Namal’ın performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ancak bu rolü bir dönem Tuba Ünsal’ın oynayacak olması, "Acaba nasıl olurdu?" sorularını beraberinde getirdi.