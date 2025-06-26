Sektöre Damga Vuran İsim, James Bond'un Yönetmeni Oldu

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Hollywood'un kült film serisi güncel versiyonuyla yeniden beyazperdeye geliyor. Hayranlarının uzun yıllardır heyecanla beklediği yeni ‘James Bond’ filminin yönetmeni belli oldu.

‘Dune’, ‘Blade Runner 2049’, ‘Arrival’ ve ‘Sciario’ gibi iddialı projelerle sektörde fırtınalar estiren Denis Villeneuve’ün 'Bond' serisinin yeni filmini yöneteceği açıklandı. Açıklama filmin yapımcı şirketi 'Amazon MGM Studios' tarafından yapıldı.

'BENİM İÇİN KUTSAL'

Şirketin duyurusunun ardından yönetmen Denis Villeneuve de “Sinemaya gitmeyle ilgili en eski anılarımdan bazıları '007' ile bağlantılı. Sean Connery'nin oynadığı ‘Dr. No’ filminden beri babamla ‘James Bond’ filmlerini izleyerek büyüdüm. Ben koyu bir Bond hayranıyım. Benim için o kutsal bir karakter” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA