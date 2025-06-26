Kubilay Aka Hevesini Aldı, Veda Etti

Geçtiğimiz haftalarda tarzında çok radikal bir değişikliğe giderek saçlarını pembeye boyatan Kubilay Aka yeniden imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, pembe saçlarından hevesini alınca eskiye döndü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kubilay Aka Hevesini Aldı, Veda Etti
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"Vatanım Sensin", "Çukur", "Aşk 101" ve "İnci Taneleri" projeleriyle tanınan ünlü oyuncu Kubilay Aka magazin gündeminden düşmüyor. Kanal D'de ekrana gelen İnci Taneleri dizisiyle kariyerinde başarılı bir döneminde olan 30 yaşındaki oyuncu, bir yandan da meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşk ve evlilik söylentileriyle çok konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda 25 yaşındaki sevgilisine evlilik teklif ettiği ettiği iddiaları gündem olan Kubilay Aka, dedikodulara hala bir yanıt vermezken, bu dedikodu ünlü oyuncunun yaptığı bir hamleyle gölgede kaldı. Ani bir kararla saçlarını pembeye boyayıp gözle görülür bir değişikliğe giden Aka'nın radikal hamlesi sosyal medyada uzun süre çok konuşuldu.

Kubilay Aka Hevesini Aldı, Veda Etti - Resim : 1

Kubilay Aka'nın "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notuyla paylaştığı yeni tarzına yorum yağarken, birçok sosyal medya kullanıcısı da popüler oyuncunun yeni tarzı için farklı yakıştırmalar ve eğlenceli benzetmeler yaptı. Aka'nın son olarak "Siyah Kalp" dizisinde rol alan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da oyuncunun yeni tarzı için esprili bir şekilde "Pamuk şekerim" yorumunda bulundu.

KLASİĞE DÖNDÜ

Pembe saçlarını daha ne kadar kullanacağı merak konusu olan Kubilay Aka, 1 ay dolmadan bu maceradan vazgeçti. Pembe saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu, saçlarının orijinal siyah rengine geri döndü. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımlayarak yeni tarzının paylaşan oyuncuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Kubilay Aka Hevesini Aldı, Veda Etti - Resim : 2

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yorum olarak "Kubilay özüne dönmüş", "Değişik bir tarzdı ama böyle daha iyi" ve "Klasikten şaşmayacaksın", "Senin her tarzın iyi" gibi ifadeler kullandı.

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