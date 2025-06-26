Şırdancı Mehmet’e Eşinden Büyük Şok! 20 Milyon Liralık Davada Skandal Detaylar

THY’nin kara listeye aldığı ‘Şırdancı Mehmet’in eşi yıllardır şiddete maruz kaldığını öne sürerek boşanma davası açtı. Eşinin sandalyenin bacağını kırarak dövdüğünü söyleyen Hanım Sur, 20 milyon lira tazminat istedi.

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Şırdancı Mehmet’e Eşinden Büyük Şok! 20 Milyon Liralık Davada Skandal Detaylar
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MasterChef programıyla ismini herkese duyuran, sosyal medyada çektiği şırdan videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen ‘Şırdancı Mehmet’ ismi ile anılan fenomen Mehmet Sur’un eşi Hanım Sur boşanma davası açtı.

Şırdancı Mehmet’e Eşinden Büyük Şok! 20 Milyon Liralık Davada Skandal Detaylar - Resim : 1

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve son olarak çocuklarının gözü önünde sandalyenin bacağını kırarak dövdüğünü öne süren Hanım Sur, 20 milyon lira tazminat istedi.

Şırdancı Mehmet’e Eşinden Büyük Şok! 20 Milyon Liralık Davada Skandal Detaylar - Resim : 2

DARP İDDİASI

2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Hanım Sur, Mehmet Sur'un mal varlığının yarısını da istedi. Sur, dilekçesinde nafaka olarak da 1 milyon 200 bin lira talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesine göre; Mehmet Sur, eşini en son 24 ve 29 Mayıs'ta darp etti. Aile mahkemesi, Mehmet Sur'un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu.

Şırdancı Mehmet’e Eşinden Büyük Şok! 20 Milyon Liralık Davada Skandal Detaylar - Resim : 3

THY KARA LİSTESİNE ALMIŞTI

Şırdancı Mehmet, THY seferinde şırdan yemesinin ardından 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı. Ceza süresi sona eren fenomen THY uçağında yolculuk yaparken çekilen videosu sosyal medya hesabından paylaşarak ‘Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü’ notunu düşerek paylaşmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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