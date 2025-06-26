Erkan Avcı'dan Radikal İmaj Değişikliği: Sakallar Gitti, Protez Saç Geldi
'Kızıl Goncalar'daki sakallı imajıyla hafızalara kazınan Erkan Avcı, yeni dizisi Yankı için bambaşka bir görünüme büründü. Protez saç ve sıfır sakallı haliyle Instagram'da paylaşım yapan oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.
'Kızıl Goncalar' dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı 'Sadi Hüdayi' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Erkan Avcı, yeni rolüyle bambaşka bir yüzle geri dönüyor. Derin bakışları ve etkileyici performansıyla hafızalara kazınan Avcı, bu kez "Tabii" platformunda yayınlanan Yankı dizisinde 'Tan Üzüm' karakterine hayat verecek.
Ancak asıl sürpriz, oyuncunun imajında saklı. Yıllardır ikonik hale gelen uzun sakallarına veda eden Avcı, yeni karakteri için protez saç taktırdı. Yenilenmiş görüntüsünü ilk kez Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
Hayranları, "Tanıyamadık" ve "Resmen başka bir adam olmuş" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.
Erkan Avcı'nın bu cesur dönüşümü, hem hayranlarını heyecanlandırdı hem de yeni projesine dair merakı iyice artırdı.