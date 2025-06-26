Sinem Kobal'dan 'Boşanma' İddialarına Gizli Cevap! 10 Yıllık Aşk Bitti mi? Görenler Yorum Yağdırdı

Kenan İmirzalıoğlu ile 10 yılı aşkın devam eden evliliklerinde çatlaklar olduğu, boşanacağı iddia edilen ünlü oyuncu Sinem Kobal, iddialara sessiz bir şekilde tek paylaşımla yanıt verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sinem Kobal'dan 'Boşanma' İddialarına Gizli Cevap! 10 Yıllık Aşk Bitti mi? Görenler Yorum Yağdırdı
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Selena dizisindeki ‘Selana’ rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacağı yönündeki iddialar sonrasında harekete geçti.

Ünlü oyuncu evliliğine ilişkin tüm iddialara tek bir paylaşımla ‘sessiz’ yanıt verdi. İşte Sinem Kobal’ın boşanma iddialarını geride bıraktıran adımının detayları…

2 KIZLARI VAR

2016 yılında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen, 2020 yılında kızları Lalin’i, 2022 yılında ise Leyla’yı kucağına alan Sinem Kobal uzun süre ekranlarda görülmemiş ve oyunculuğa ara vermişti.

SESSİZ TEPKİ

Sinem Kobal ve eşinin boşanacağı yönündeki iddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından hiçbir açıklama yapmayan Kobal, eşiyle tatil pozlarını sosyal medya hesabından tek tek paylaştı.

Sinem Kobal'dan 'Boşanma' İddialarına Gizli Cevap! 10 Yıllık Aşk Bitti mi? Görenler Yorum Yağdırdı - Resim : 1

MUTLULUK POZLARI VERDİ

Mutlu oldukları mesajını veren ünlü oyuncu, aşk pozuyla boşanacakları yönündeki iddiaları da yalanlamış oldu.

Ünlü çiftin pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. İlk yorum ise Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'dan geldi. Kobal, kızı ve damadının pozlarına kalp emojisi ile karşılık verdi.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu
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