Yıllarca Küs Kalmışlardı... Yürek Burkan Paylaşım: 'Morgda Buluşacağımızı Nerden Bilirdim'

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde anoreksiya nervoza teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 23 kiloya düşen ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Nihal Candan'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

İşte Benim Stilim yarışmasından ünlenen bir diğer isim olan Özden Cerrahoğlu, yarışma sırasında Candan ile dost olmuştu. İki ismin dostluğu, yarışma bittikten sonra da devam etmişti. Ancak özel sebeplerle uzun yıllar konuşmayan iki isim, Nihal Candan'ın hastanede yattığı dönemde yeniden bir araya gelmişti.

'MORGDA BULUŞACAĞIMIZI NERDEN BİLİRDİM...'

Candan'ın ölümünün ardından Özden Cerrahoğlu yas tuttuğunu belirterek sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini duyurmuştu. Yeni bir paylaşım yapan Cerrahoğlu, bu yaz Nihal Candan ile Bodrum'da tatil yapacaklarını ancak bu planlarının gerçekleşemeden arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Cerrahoğlu'nun paylaşımı yürek burktu. Cerrahoğlu, "Bodrum'da buluşacaktık bu pazar, buluşamadık. İyi ki 'seni seviyorum' diye kapattık telefonu Morgda buluşacağımızı nereden bilirdim. Rüyalarıma uğra, olur mu? Sessizce geç yanıma. Sana anlatacak ne çok şeyim var. Ve hâlâ en çok sen gülecek en çok sen anlayacaksın. Seni çok seviyorum." diye yazdı. Cerrahoğlu, paylaşımına eski bir fotoğraflarını da yükledi.