Ezgi Mola'dan Şoke Eden Karar! 2 Yıllık Evlilikte Büyük Çatlak... Boşanacağını Duyurdu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından boşanacağını duyurdu. Mola "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın" dedi.

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Ezgi Mola'dan Şoke Eden Karar! 2 Yıllık Evlilikte Büyük Çatlak... Boşanacağını Duyurdu
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Dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenen, Can isminde bir bebek sahibi olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir kararı duyurdu. Ünlü oyuncu 2 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

'HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN'

Mola, paylaşımında şunları söyledi: Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.

Ezgi Mola'dan Şoke Eden Karar! 2 Yıllık Evlilikte Büyük Çatlak... Boşanacağını Duyurdu - Resim : 1

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı “Safiye” karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ezgi Mola, hamilelik süreci boyunca sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. 24 Kasım 2023’te çiftin ilk çocukları olan Can dünyaya gelmişti.

Ezgi Mola'dan Şoke Eden Karar! 2 Yıllık Evlilikte Büyük Çatlak... Boşanacağını Duyurdu - Resim : 2

OYUNCULUĞA ARA VERMİŞTİ

Mola, doğumdan sonra oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıklamış, oğlunu kendisi büyütmek istediğini dile getirmişti.

Özel hayatlarını göz önünde yaşamayan ünlü çift, son olarak Sinan Engin’in kızının düğününde görüntülenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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