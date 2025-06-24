Nihal Candan'ın Annesinden Yürek Yakan Paylaşım: 'Kalbin İğrençliklere Dayanamadı'
Bir süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'dan yürek yakan paylaşım geldi. Evlat acısıyla sarsılan anne Candan, kızına "Kalbin iğrençliklere dayanamadı biliyorum. Ama gitmeyecektin bebeğim benim" ifadeleriyle son kez seslendi.
'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 23 kiloya kadar düşen Candan yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Anne Candan, “Tüm organları iflas etmiş durumda” diyerek sevenlerinden dua istemişti.
Tedavi gördüğü hastanede iki kez kalbi duran Nihal Candan, genç yaşta hayata veda etti. Candan'ın zamansız ölümü sevenlerini yasa boğarken, annesi Umut Candan'ın sosyal medya paylaşımı duygulandırdı.
'MELEK GİBİ YAŞADIN'
Acılı anne Umut Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kuzum benim melek gibi yaşadın. Kalbin iğrençliklere dayanamadı biliyorum. Ama gitmeyecektin bebeğim benim. Bizi geride perişan bırakmayacaktın kuzum. Biz sensiz ne yapacağız şimdi, nasıl yaşayacağız"
Kaynak: Haber Merkezi