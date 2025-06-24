Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu Hastalığını 10 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı: 'Son 2 Senedir Korkunç Seviyedeydi'

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'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan oyuncu Hayal Köseoğlu, 10 yıldır devam eden hastalığını ilk kez açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini duyurdu. Güzel oyuncu “10 üzerinden 10'du, şimdi 3-4'e indirdim” dedi.

'KORKUNÇ BİR DÜZEYDEYDİ'

Yaşadığı zor süreci takipçileriyle paylaşan Hayal Köseoğlu, şunları söyledi: Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi.

'10‘DAN 4 SEVİYESİNE İNDİRDİM'

Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim. 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine indirdim. Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim.

Türkçe kaynak eksikliğine dikkat çeken Köseoğlu, benzer sorunları yaşayan takipçilerine de destek vereceğini belirtti.