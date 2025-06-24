Tom Cruise ve Brad Pitt Yıllar Sonra Bir Arada

F1: The Movie galasını yaparken, Tom Cruise ve Brad Pitt yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. İki yıldız objektiflere samimi pozlar verdi.

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Tom Cruise ve Brad Pitt Yıllar Sonra Bir Arada
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Londra’daki F1: The Movie galasında yıldızlar geçidi yaşanırken, dünyanı en popüler film yıldızları Tom Cruise ve Brad Pitt 24 yıl sonra ilk kez yan yana geldi.

İki oyuncu 1994 yapımı "Vampirle Görüşme" filminde başrolleri paylaşmıştı. İki yıldız galada birbirine sarıldı ve gülümseyerek objektiflere poz verdi.

Tom Cruise ve Brad Pitt Yıllar Sonra Bir Arada - Resim : 1

Brad Pitt ve Tom Cruise, 2001 yılında meydana gelen 11 Eylül saldırısında yakınları kaybedenler için düzenlenen "America: A Tribute to Heroes" etkinliğinde de bir araya gelmişti.

Pitt, geçmişte yaptığı bir açıklamada Cruise ile yeniden beyaz perdede istekli olduğunu belirtmiş ve şartını ise şöyle açıklamıştı:

"K*çımı uçaktan dışarı sarkıtacak değilim. O ne zaman ayağı yere basan bir şey yapmak isterse ben varım."

Kaynak: Haber Merkezi

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