Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi

“Sanmadan Git" şarkısıyla müzik listelerini sallayan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun’da sahne aldı. Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. On binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Ebru Yaşar’ın son şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git” büyük beğeni topladı. Yaşar sahnede yaptığı konuşmada “Samsun o kadar özel bir yer ki… Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yer” ifadelerini kullandı.

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Müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, Samsun Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde, Batı Park’ta kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Samsunlular ile tek bir ağızdan söyledi.

YENİ ŞARKILARI ÇOK BEĞENİLDİ

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden sevilen sanatçı konserinde, yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”in yanı sıra; “Cumartesi”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi - Resim : 1

ELBİSESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Ebru Yaşar’ın repertuvarındaki şarkılar dinleyenleri coşturdu. Yaşar yaz stilini yansıtan şık jean tasarımlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi - Resim : 2

EBRU YAŞAR: "SAMSUN, ÖZEL BİR YER"

Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Samsun o kadar özel bir yer ki… Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yer. Sonra yeşili, denizi, güzel insanları, pidesi hangi birini sayayım… Samsun’da sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gece için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, emek veren herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi - Resim : 3

"SANMADAN GİT" MÜZİK LİSTELERİNİ SALLAMIŞTI

Kariyeri boyunca sayısız 'hit’e imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam ediyor. “Affet” ve “Yıllar Sonra” adlı şarkılarıyla yazı karşılayan Yaşar, geçtimiz günlerde dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi - Resim : 4

KIZI EBRU SU VE OĞLU POYRAZ İLE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında şahane bir açılışa imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkmıştı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söylemişti. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha seslendirmişti. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirmişti.

Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi - Resim : 5

EBRU YAŞAR CANNES FİLM FESTİVALİ'NE DE ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURMUŞTU

Ebru Yaşar bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırarak festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden "The Mastermind" galasında kırmızı halıda yer almıştı.

Ebru Yaşar Samsun'u Salladı! On Binlerce Hayranı Akın Etti... Sesiyle ve Şıklığıyla Büyüledi - Resim : 6

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Kaynak: TV100

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