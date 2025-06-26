Yıldız Tilbe’den Şoke Eden ‘Üçüz’ İtirafı! Sosyal Medyada Ortalık Karıştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündem oldu. Esprili bir not eşliğinde bir fotoğraf paylaşan Yıldız Tilbe ikizini bulduğunu duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yıldız Tilbe’den Şoke Eden ‘Üçüz’ İtirafı! Sosyal Medyada Ortalık Karıştı
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İlginç sahne performansları, paylaşımları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Başörtüsü ve gözlükle poz verdiği bir fotoğrafını paylaşan Tilbe, esprili notuyla güldürdü.

Yıldız Tilbe’den Şoke Eden ‘Üçüz’ İtirafı! Sosyal Medyada Ortalık Karıştı - Resim : 1

İKİZİNİ BULDU

Tilbe, paylaşımına “İkizimi buldum, belki üçüzümdür” notunu düştü. Renkli kişiliğiyle tanınan sanatçının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

'GERÇEK BİR SANATÇI'

Sosyal medya kullanıcıları, Tilbe’nin doğal ve samimi tavrını övgüyle karşılarken “Kendini olduğu gibi kabul eden gerçek bir sanatçı” yorumunu yaptı.

Yıldız Tilbe’den Şoke Eden ‘Üçüz’ İtirafı! Sosyal Medyada Ortalık Karıştı - Resim : 2

MARADONA İTİRAFI DİLE DÜŞMÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı ‘Maradona’ paylaşımı ile gündem olmuştu Arjantinli yıldızın öldüğünü yeni öğrendiğini itiraf eden Tilbe, herkesin diline düşmüştü.

Yıldız Tilbe’den Şoke Eden ‘Üçüz’ İtirafı! Sosyal Medyada Ortalık Karıştı - Resim : 3

X hesabından yaptığı paylaşımda ‘Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım’ ifadesini kullanan Tilbe, takipçilerini büyük şoka uğratmıştı.

Tilbe’nin paylaşımlarına ‘Bir gün Yıldız gibi olacağım’, ‘Ben de şimdi öğrendim’, ‘Benim olaylara geç kalmışlık’, ‘Sosyal ortamdan uzak kalmış’, ‘Ne güzel futboldan bir haber olmak’ gibi yorumlar yapılmıştı.

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