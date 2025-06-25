Hande Erçel’den Ayrılık İddiaları Sonrasında Büyük Şov! Sabancılar’da Pozları Peş Peşe Sıraladı

Aşkı Hatırla dizisindeki partneri oyuncu Barış Arduç ile yakın pozları sosyal medyada gündem olan ve sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddia edilen oyuncu Hande Erçel, iddialara cevap niteliğinde bir adım attı. O fotoğraf herkesi susturdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hande Erçel’den Ayrılık İddiaları Sonrasında Büyük Şov! Sabancılar’da Pozları Peş Peşe Sıraladı
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Aynı yıl içinde üçüncü kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisi yakın zamanda dijital bir platformda izleyicisi ile buluştu.

HAKAN SABANCI İLE AYRILDI MI?

Hande Erçel ve Barış Arduç arasındaki yakın sahneler, sosyal medyada gündem oldu, sahneler sonrasında Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı iddia edildi.

İDDİALARI SUSTURDU

Ünlü çiftin Instagram'da birbirini hala takip ettiği ve birlikte çekildikleri pozları kaldırmadıkları görülürken, iddialara ilişkin hiç konuşmayan Hande Erçel’den iddialara yanıt verecek türde bir adım geldi.

SABANCILAR’DA MUTLULUK POZU

Hakan Sabancı ile ayrıldığı öne sürülen Hande Erçel, Hacı Sabancı’nın doğum günü partisinde görüntülendi. Hande Erçel, Sabancı ailesi ile mutluluk pozları verdi.

Hande Erçel’den Ayrılık İddiaları Sonrasında Büyük Şov! Sabancılar’da Pozları Peş Peşe Sıraladı - Resim : 1

Bu fotoğrafların ardından sosyal medyada ‘Hande Erçel’den en iyi cevap bu’ yorumları gündem oldu.

Söz konusu sahnelerin ardından Barış Arduç ve eşi Gupse Özay’ın da ayrılacağı iddia edilmişti. Barış Arduç, Gupse Özay'ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak eşi ile aralarında sorun olmadığı mesajını vermişti.

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