Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den Madrid'de Aşk Dolu Paylaşım

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Oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, 23 Ağustos 2020 tarihinde sade ve samimi bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Dört yılı geride bırakan çift, ilişkilerini hem sanat hayatlarında hem de özel yaşamlarında uyumla sürdürüyor.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINI ALDILAR

31 Ocak 2025’te dünyaya gelen oğulları Atlas ile birlikte artık üç kişilik bir aile olan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamıştı. Atlas’ın doğumuyla hayatlarının en anlamlı dönemlerinden birine adım atan çift, ebeveynlik deneyimlerini zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

MADRID'DE AŞK DOLU ANLAR

Geçtiğimiz günlerde ise Bayat ve Elçin, şehrin sokaklarında öpüştükleri romantik anları sosyal medya hesaplarında ortak bir gönderiyle yayınladı. Bu samimi kareler, takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Aşklarını her fırsatta dile getiren ve sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan ikili, bu kez İspanya'nın başkenti Madrid’den paylaştıkları romantik pozlarla gündeme geldi. El ele yürüdükleri, tarihi sokaklarda birbirlerine sarıldıkları karelerle çift, büyük beğeni topladı.