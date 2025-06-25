Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya Büyük Şok! Stüdyo Buz Kesti, Kulaklarına İnanamadı… Herkes Bunu Konuşuyor

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programında ünlü oyuncu Eser Yenenler ile birlikte yarışan Acun Ilıcalı, futbol sorusunda yaptığı şov ile sosyal medyanın diline düştü. Acun’un peş peşe saydığı liste herkesi şoke etti.

Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya Büyük Şok! Stüdyo Buz Kesti, Kulaklarına İnanamadı… Herkes Bunu Konuşuyor
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ATV ekranlarının yeni yarışması Güven Bana’nın ikinci ünlü konukları olan Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu. Dün akşamki bölümde yarışan ikili hem şaşırttı hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.

Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya Büyük Şok! Stüdyo Buz Kesti, Kulaklarına İnanamadı… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

FIFA SORUSUNA ŞOVLU CEVAP

Ekrana gelen bir futbol sorusunda Acun Ilıcalı’nın gösterdiği performans ise sosyal medyaya damga vurdu. Ilıcalı 'FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur?' sorusunu hiç düşünmeden cevapladı.

Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya Büyük Şok! Stüdyo Buz Kesti, Kulaklarına İnanamadı… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

FUTBOL BİLGİSİ OLAY OLDU

Acun Ilıcalı’nın tüm Dünya Kupası şampiyonlarını tek tek saydığı anlar çok konuşuldu. Bazı sorulardaki bilgileriyle hayranlık uyandıran Acun Ilıcalı bu soruda verdiği cevapla yeniden futbolla anıldı.

Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya Büyük Şok! Stüdyo Buz Kesti, Kulaklarına İnanamadı… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

EN ZOR SORUYU SEÇTİ

Programda birbirine güvenen Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler Milli Takımlar kategorisindeki en zor soruyu seçerek doğru cevabı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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