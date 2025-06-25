Ünlü Oyuncu Can Yaman ve Yeni Aşkı İlk Kez El Ele! Kırmızı Halıdaki Koltuk Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu

'El Turco' dizisiyle uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, aşk hayatıyla yeniden gündem oldu. İsmi İtalyan bir sunucu ile anılan Can Yaman, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile ilk kez kırmızı halıda görüntülendi. Yeni aşka yorum yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş, Bay Yanlış, Elimi Bırakma gibi dizilerle hafızalara kazınan, İtalya’ya taşınan ünlü oyuncu Can Yaman İtalya'da düzenlenen Global Series Festival’ine katıldı.

Ünlü Oyuncu Can Yaman ve Yeni Aşkı İlk Kez El Ele! Kırmızı Halıdaki Koltuk Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu - Resim : 1

İLK KEZ EL ELE

Yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ilk kez görüntülenen Can Yaman, herkesi şaşırttı. Yaman ve Bluma çifti, kırmızı halıda el ele yürüyerek birlikte ilk pozlarını verdi.

Yaman’ın sevgilisine olan yakın tavırları ve romantik anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle sevgilisinin elini öpmesi ve kırmızı halıdaki pozları, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü Oyuncu Can Yaman ve Yeni Aşkı İlk Kez El Ele! Kırmızı Halıdaki Koltuk Pozu Sosyal Medyaya Damga Vurdu - Resim : 2

KOLTUK POZU GÜNDEM OLDU

Başrolünü üstlendiği ‘Sandokan’ dizisinin tanıtımı için etkinliğe katılan Can Yaman, DJ Sara Bluma’yı kucağına oturtarak verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Can Yaman İtalya
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