Tolga Sarıtaş ve Eşi Zeynep Mayruk’tan Bebeğe Anlamlı İsim! İlk Kez Açıkladılar

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'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Güneşin Kızları', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Söz' gibi birçok başarılı projede rol alan oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Çift, şubat ayında aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. İki ünlü isim 28 Haziran 2024 tarihinde ise İzmir Çeşme’de gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.

BEBEK BEKLİYORLAR

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Tolga Sarıtaş “İlk öğrendiğimizde ikimiz de kısa süreli bir şok yaşadık. Duygularımız oldukça yoğundu, şimdi heyecanla bekliyoruz. Şu an beşinci aydayız ve sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü dört gözle bekliyoruz" demişti.

BEBEKLERİNİN İSMİNİ AÇIKLADILAR

Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı oyuncu, eşiyle birlikte New York’a tatile çıktı. Tatil sırasında romantik anlarını takipçileriyle paylaşan Sarıtaş, büyük bir sürprize de imza attı.

İlk kez bebeklerinin ismini açıklayan oyuncunun paylaşımıyla birlikte, çiftin oğullarına ‘Ali’ adını verecekleri ortaya çıktı.

'GÜNEŞİN KIZLARI' DETAYI

'Ali' isminin Tolga Sarıtaş'ın adını duyurduğu 'Güneşin Kızları' projesindeki ismi olmak ise dikkat çekti.