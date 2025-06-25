Düğüne 1 Ay Kala Ünlü Oyuncu ve Ünlü Spikere Büyük Sürpriz! Aşk-ı Memnu'nun İkonik Sahnesi Gerçek Oldu

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Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D spikeri Merve Dinçkol 2024 Aralık ayında nişanlanmış, genç çiftin nişan sürprizi herkesi şoke etmişti.

Burcu Biricik ile başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol’a Temmuz ayında İtalya tatilinde evlenme teklif ederek "Evet" yanıtını almıştı.

Şerifoğlu, sevgilisiyle aile büyükleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nişan töreni düzenlemişti. Ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. Kanal D spikeri Merve Dinçkol 4 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile 29 Temmuz’da evlenecek.

Bir teknede kız arkadaşlarına bekarlığa veda partisi düzenleyen Merve Dinçkol, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Beyaz bir elbise giyen Dinçkol, kız arkadaşlarıyla doyasıya eğlenirken, Dinçkol'un arkadaşları bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzü olan maskelerden taktı. O anlar büyük beğeni toplarken, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal ile Behlül’ün kına gecesindeki sahneyi hatırlattı.