Cesur Sahne Sonrası Barış Arduç ve Gupse Özay Ayrıldı mı? İşte Gündem Olan Sosyal Medya Paylaşımı

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Oyuncu Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı ‘Aşkı Hatırla' dizisindeki cesur sevişme sahneleri magazin gündemini adeta salladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran sahneler sonrası, Arduç'un 2020 yılında evlendiği oyuncu eşi Gupse Özay'la yollarını ayırdığı iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan ancak hâlâ birbirlerini takip eden çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor. Bu nedenle ayrılık söylentileri bir anda daha da fazla ilgi gördü. İddialar arasında, Gupse Özay'ın eşiyle olan eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği de yer aldı. Bu hamle, "sessiz tepki" olarak yorumlandı ve boşanma söylentilerini alevlendirdi.

Ancak sürpriz bir gelişme bu iddiaları gölgede bıraktı. Barış Arduç, Gupse Özay'ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak açıkça destek verdi. Bu hareket, çiftin arasında kriz olmadığı ve iddiaların asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.

Öte yandan dizinin ardından bir diğer gündem konusu da Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkisine dair çıkan ayrılık iddiaları oldu. Ancak yakın çevrelerinden gelen bilgilere göre çiftin ilişkisi devam ediyor, bu söylentiler de gerçeği yansıtmıyor.

Henüz ne Barış Arduç'tan ne de Gupse Özay'dan iddialara dair resmi bir açıklama gelmedi.