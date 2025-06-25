Cesur Sahne Sonrası Barış Arduç ve Gupse Özay Ayrıldı mı? İşte Gündem Olan Sosyal Medya Paylaşımı

Aşkı Hatırla dizisindeki Hande Erçel ile sevişme sahneleri sonrası Barış Arduç ve Gupse Özay’ın boşanacağı söylentileri gündeme geldi. Arduç'un eşine verdiği destek, dedikoduları yalanlar nitelikte oldu. İşte o paylaşım...

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Cesur Sahne Sonrası Barış Arduç ve Gupse Özay Ayrıldı mı? İşte Gündem Olan Sosyal Medya Paylaşımı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı ‘Aşkı Hatırla' dizisindeki cesur sevişme sahneleri magazin gündemini adeta salladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran sahneler sonrası, Arduç'un 2020 yılında evlendiği oyuncu eşi Gupse Özay'la yollarını ayırdığı iddiaları gündeme geldi.

Cesur Sahne Sonrası Barış Arduç ve Gupse Özay Ayrıldı mı? İşte Gündem Olan Sosyal Medya Paylaşımı - Resim : 1

Sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan ancak hâlâ birbirlerini takip eden çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor. Bu nedenle ayrılık söylentileri bir anda daha da fazla ilgi gördü. İddialar arasında, Gupse Özay'ın eşiyle olan eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği de yer aldı. Bu hamle, "sessiz tepki" olarak yorumlandı ve boşanma söylentilerini alevlendirdi.

Ancak sürpriz bir gelişme bu iddiaları gölgede bıraktı. Barış Arduç, Gupse Özay'ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak açıkça destek verdi. Bu hareket, çiftin arasında kriz olmadığı ve iddiaların asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.

Cesur Sahne Sonrası Barış Arduç ve Gupse Özay Ayrıldı mı? İşte Gündem Olan Sosyal Medya Paylaşımı - Resim : 2

Öte yandan dizinin ardından bir diğer gündem konusu da Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkisine dair çıkan ayrılık iddiaları oldu. Ancak yakın çevrelerinden gelen bilgilere göre çiftin ilişkisi devam ediyor, bu söylentiler de gerçeği yansıtmıyor.

Henüz ne Barış Arduç'tan ne de Gupse Özay'dan iddialara dair resmi bir açıklama gelmedi.

Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede AldıÜnlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede AldıMagazin

Etiketler
Barış Arduç Gupse Özay
Son Güncelleme:
Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor
Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı
Tom Cruise ve Brad Pitt Yıllar Sonra Bir Arada İki Yıldız Yıllar Sonra Bir Arada
Nihal Candan'ın Annesinden Yürek Yakan Paylaşım: 'Kalbin İğrençliklere Dayanamadı' Nihal Candan'ın Annesinden Yürek Yakan Paylaşım: 'Kalbin İğrençliklere Dayanamadı'
ÇOK OKUNANLAR
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde 'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde