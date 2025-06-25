Kazım Koyuncu Kalplerde Yaşıyor: 'Şair Ceketli Çocuk' Ölümünün 20. Yılında Anıldı

Şair ceketli çocuk Kazım Koyuncu, ölümünün 20. yılında sosyal medyada özlem ve sevgiyle anıldı. Müziğiyle Karadeniz’in ruhunu, duruşuyla devrimci kimliğini yansıtan Koyuncu, genç yaşta hayata veda etti. Ancak Koyuncu, yüreklere dokunan müziğiyle 20 yıldır anılıyor.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kazım Koyuncu Kalplerde Yaşıyor: 'Şair Ceketli Çocuk' Ölümünün 20. Yılında Anıldı
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Müzisyen Kazım Koyuncu’nun ölümünün üzerinden 20 yıl geçti. Henüz 34 yaşındayken kanser nedeniyle yaşamını yitiren Koyuncu, hem Karadeniz ezgileriyle dolu müziğiyle hem de duruşuyla iz bırakmış bir isim olarak anılmaya devam ediyor. 25 Haziran 2005’te hayata veda eden sanatçı için sosyal medyada çok sayıda anma mesajı paylaşıldı. Trabzonspor ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da onu unutmadı.

Kazım Koyuncu Kalplerde Yaşıyor: 'Şair Ceketli Çocuk' Ölümünün 20. Yılında Anıldı - Resim : 1

Artvin Hopa doğumlu Koyuncu, henüz genç yaşta politik nedenlerle tutuklanmış ve cezaevinden çıktıktan sonra müziğe yönelmişti. 1992’de “Dinmeyen” grubuyla başladığı müzik yolculuğu, 1993’te Lazca ve Megrelce şarkılarla dikkat çeken “Zuğaşi Berepe” grubuyla devam etti. Anadolu’da farklı şehirlerde verdiği konserlerle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 1999’da dağıldıktan sonra Koyuncu solo kariyerine odaklandı.

2005 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

2001’de “Viya”, 2004’te ise “Hayde” albümleriyle büyük beğeni toplayan sanatçı, aynı yıl kansere yakalandı. Yoğun tedavi sürecine rağmen 2005 yılında yaşamını yitirdiğinde, ardında yalnızca şarkılar değil, onurlu bir duruş ve güçlü bir miras bıraktı. Toplumsal adalete, çevreye ve özgürlüğe duyduğu hassasiyet, onu sadece müzisyen değil, bir direniş sembolü haline getirdi.

TRABZONSPOR SEVGİSİYLE BİLİNİYORDU

Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Koyuncu, bordo-mavili renklere olan sevgisini de açık sözlülükle ifade etmişti. "Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti" sözleriyle bu sevgisini dile getirmişti.

Kazım Koyuncu Kalplerde Yaşıyor: 'Şair Ceketli Çocuk' Ölümünün 20. Yılında Anıldı - Resim : 2

20 YIL SONRA DA UNUTULMADI

Trabzonspor da Koyuncu'yu unutmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müziğiyle Karadeniz’in ruhunu temsil eden Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu’yu vefatının 20. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Koyuncu'yu andı. Yavaş, "Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum." diye yazdı.

Hopa Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından da Koyuncu'yu anmak için bir mesaj paylaşıldı. Hopa Belediyesi, "En güzel yüzümüz, en güzel sesimiz… Seni çok özledik Kazım!" ifadelerini kullandı.

Kazım Koyuncu’nun ardından geçen yıllar, onun unutulmadığını bir kez daha gösterdi. “Şair ceketli çocuk” hâlâ şarkılarıyla, sözleriyle ve yüreklere işleyen mirasıyla yaşıyor.

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