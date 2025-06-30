Dünyaca Ünlü Gruptan İstanbul'da Filistin'e Destek Mesajı

Dünyaca ünlü İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

Dünyaca Ünlü Gruptan İstanbul'da Filistin'e Destek Mesajı
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Dünyaca ünlü İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul’da sahne aldı. Grup, Filistin’e destek mesajı verdi.

KüçükÇiftlik Park'ta, Epifoni ve URU organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, konser boyunca sahnede yer alan Filistin bayrağıyla dayanışma mesajı verilirken, "Free Palestine" (Filistin'e Özgürlük) sloganları ile dinleyiciler tek yürek oldu.

Dünyaca Ünlü Gruptan İstanbul'da Filistin'e Destek Mesajı - Resim : 1

"Here's the Thing" parçası ile başlayan konserde, "Boys in the Better Land", "It's Amazing to be Young", "In the Modern World" ve "Starburster" gibi grubun efsane şarkıları dinleyicileriyle buluştu.

İlk kez İstanbul’a gelen grup, duyduğu mutluluğu da paylaştı ve seyircilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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