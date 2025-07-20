Dünyaca Ünlü Ressam Picasso Van'da!

Dünyaca ünlü ressam Picasso'nun orijinal eserleri Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da sanatseverlerle buluştu.

Dünyaca Ünlü Ressam Picasso Van'da!
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Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde açılan sergi, Picasso’nun farklı dönemlerine ait eserleriyle Vanlılardan yoğun ilgi gördü. Eserlerin tamamı, sanatçının mirasçıları tarafından onaylanmış orijinal çalışmalardan oluşuyor.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Yeter Özdemir, “Bu kadar anlamlı bir sanatçının eserlerini Van’da görmek mutluluk verici. Mekan da atmosfer de çok etkileyiciydi" dedi.

Öğretmen Fatih Yazıcı serginin eğitici yönüne dikkat çekerek, “Bu tür etkinliklerin öğrencilerimiz için ilham verici olduğunu düşünüyorum. Van için önemli bir kültürel fırsat” ifadelerini kullandı.

Resim öğrencisi Harun Metin de "Eserleri canlı görmek çok etkileyiciydi. Van’da böyle bir serginin olması sanatla ilgilenenler için büyük bir şans" diye konuştu.

Etkinliğin organizatörlerinden Uğur Bekdemir, Picasso sergisinin, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerin ardından bu yıl Adana, Bursa ve Van dahil 7 Anadolu şehrinde gezdiğini belirterek, “Sanat evrenseldir. Kültür Bakanlığı’nın bu tür dünya sanatçılarını Anadolu’daki insanlarla buluşturması çok değerli. İlgi de beklentinin üzerinde” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünya sanatının önemli isimlerini Anadolu şehirlerine taşıyarak kültürel erişimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Picasso sergisi, önümüzdeki günlerde Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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