Dünya Yıldızı Jennifer Lopez İstanbul’a Geliyor: Dev Sahne, Büyük Konser

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek. Etkinliğin en dikkat çeken ismi ise 5 Ağustos’ta sahne alacak Jennifer Lopez. Dünya turnesinin en büyük sahnesi İstanbul’da kurulurken, festival uygun fiyatlarıyla da geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.

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Dünya Yıldızı Jennifer Lopez İstanbul’a Geliyor: Dev Sahne, Büyük Konser
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İstanbul'un yaz kültür-sanat takviminde önemli bir yere sahip olan İstanbul Festivali, bu yıl 1-17 Ağustos tarihleri arasında dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek etkinlik, hem yerli hem de uluslararası birçok yıldızı sanatseverlerle buluşturacak. Festivalin en çok ses getirecek anlarından biri ise Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta vereceği konser olacak.

EN BÜYÜK SAHNE İSTANBUL'DA

Festival programının tanıtıldığı basın toplantısında, Jennifer Lopez'in sahne alacağı platform da tanıtıldı. Sahne, 36 metre yüksekliği ve 72 metre genişliğiyle dikkat çekerken, 20 bin piksel çözünürlüğündeki LED ekranla donatıldı. Lopez'in bu özel sahne için özel bir koreografi hazırladığı ve performansın festivalin en büyük anlarından biri olacağı bildirildi.

FESTİVALİN KALBİ YENİKAPI'DA

Organizasyonu üstlenen Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin CEO'su Özlem Adıgüzel, festivalin detaylarını paylaşarak şunları söyledi:

"1 Ağustos'ta başlıyoruz, 17 gün boyunca Yenikapı'da olacağız. Bu dev sahnede 50'den fazla performans gerçekleşecek. Jennifer Lopez'i Dünya Turnesi kapsamında İstanbul'da ağırlayacağız. İstanbul Festivali sahnesi, turnenin en büyük sahnesi. Sahneye özel koreografi hazırlanıyor. Herkesi 5 Ağustos akşamı bu büyük deneyimi paylaşmaya davet ediyoruz."

Dünya Yıldızı Jennifer Lopez İstanbul’a Geliyor: Dev Sahne, Büyük Konser - Resim : 1

Festivalin teknik altyapısına da dikkat çeken Adıgüzel, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurulan sahne, Türkiye'de şimdiye kadar inşa edilen en büyük sahne olma özelliğini taşıyor. 50 ila 70 bin kişilik kapasiteye sahip olan alanda, en uygun bilet kategorisinden alınan yerlerden dahi net görüntü ve ses kalitesi sunulacak."

Adıgüzel, festivalin "herkese açık ve ulaşılabilir" olmasının hedeflendiğini vurgulayarak, bilet fiyatları hakkında da bilgi verdi:

"Festivalin doğuş amacı, herkesin erişebileceği bir kültür-sanat etkinliği yaratmaktı. Dünya yıldızlarını ağırlamamıza rağmen giriş fiyatlarımız 1.500 TL'den, diğer konser biletleri ise 500 TL'den başlıyor. Her bütçeye hitap etmeye çalışıyoruz."

Jennifer Lopez’in Doğum Gününde Beklenmedik Kaza! Eteği Birden Sahnede Düştü, Tepkisi Gündem OlduJennifer Lopez’in Doğum Gününde Beklenmedik Kaza! Eteği Birden Sahnede Düştü, Tepkisi Gündem OlduMagazin

Kaynak: DHA

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