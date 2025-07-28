Oğlunu Toprağa Verdi... Feyruz Yılar Sonra İlk Kez Görüntülendi

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Dünyaca ünlü Lübnanlı sanatçı Feyruz’un oğlu, besteci ve tiyatro yazarı Ziyad Rahbani, 69 yaşında hayatını kaybetti. Rahbani için bugün başkent Beyrut’taki Khoury Hastanesi önünde veda töreni düzenlendi. Sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi hastane önünde toplandı.

Lübnan'ın ikonik sesi Feyruz da oğlunun cenaze töreninde uzun yıllar sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Onu bu kadar uzun süre sonra ilk kez gören Lübnanlılar, çok duygulandıklarını söylerken, birçok kişi sosyal medya üzerinden de kendisine başsağlığı diledi.

Feyruz'un oğlu Ziyad Rahbani, 1970’lerden itibaren müzik ve politik hiciv tiyatrosunda önemli eserler vermiş, radyo programları ve yazılarıyla da Lübnan’daki yolsuzluklara karşı duruşunu göstermişti.

Kaynak: Haber Merkezi