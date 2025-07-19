Sırrı Süreyya’nın Ölümü Sonrasında Saçlarını Kazıtmıştı! Sezen Aksu’dan Ezber Bozan Yeni İmaj

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Yakın dostu DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından saçlarını kazıttığı iddia edilen ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı. Sezen Aksu’nun saçlarının çok kısa olduğu, beyazlaştığı gözlemlendi.

YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI

Sezen Aksu’nun sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni gelirken, yeni saçı da çok beğenildi.

Bir neslin aşk acısı çekerken dinlediği şarkıların mimarı Sezen Aksu, yakın zamanda 'Paşa Gönül Şarkıları' isminde yeni bir albüm çıkarmıştı.

8 YIL SONRA ALBÜM ÇIKARDI

Sekiz yıl aradan sonra yayınlanan albümde, 16 şarkı yer almıştı. Yayımlandığı ilk gün dijital platformlarda büyük ilgi gören albüm, dünya genelinde haftanın en çok dinlenen 6. albümü olmayı başardı.

Albümün açılış şarkısı olan “Linç”, duygusal derinliği ve sert sözleriyle sosyal medya ve müzik camiasında gündem olurken, klibiyle de teknolojik anlamda yenilikçi bir adım attı.

TEK KARESİ GERÇEK

Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği ve düzenlemesi ise oğlu Mithat Can Özer’e ait olan parçanın video klibi tamamen yapay zekâ teknolojisi kullanılarak üretildi. Klibin yalnızca tek bir karesinde gerçek görüntü yer aldı, yönetmen koltuğunda ise Amon Blaze oturdu.