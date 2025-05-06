Sezen Aksu'dan Dünya Deviyle Anlaşma: Eserlerine Ödenen Servet Dudak Uçuklattı

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden, yetiştirdiği onlarca sanatçı ve yüzlerce eserle ölümsüzleşen Sezen Aksu, Amerikan deviyle büyük bir anlaşma imzaladı. Minik Serçe Universal Music Group’a (UMG) eserlerinin tüm haklarını 18 milyon dolara sattı.

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Sezen Aksu'dan Dünya Deviyle Anlaşma: Eserlerine Ödenen Servet Dudak Uçuklattı

Amerika merkezli dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG), sanat dünyamızın yıldız ismi Sezen Aksu ile anlaşma sağladı. UMG, Minik Serçe’nin 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin hakkını 18 milyon dolara satın aldı. Söz konusu anlaşma bugünkü kurla 695 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Söz konusu anlaşmanın ardından UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller bir açıklama yaptı. Hacıgüzeller, söz konusu anlaşmadan duyduğu heyecanı dile getirerek şöyle konuştu:

“Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. Bu kadar dinamik bir pazarda Universal Music Group'un büyümesini sürdürmek için Sezen Aksu ve ekibiyle yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

SEZEN AKSU KİMDİR?

Selnaik göçmeni bir ailenin kızı olan Sezen Aksu 13 Temmuz 1954 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Asıl adı Fatma Sezen Yıldırım olan sanatçının ailesi o henüz 3 yaşındayken İzmir’e taşındı. Eğitim hayatını İzmir’de alan sanatçı resim, dans, tiyatro gbi sanatın birçok dalıyla ilgilendi.

Aksu 1970 yılında henüz 16 yaşındayken jüri başkanlığını Ajda Pekkan’ın yaptığı Altın Ses yarışmasında 6’ncı oldu. Yarışmadan 3 yıl sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni kazanan sanatçı Ali Engin Aksu ile evliliğinin ardından okuldan ayrıldı ve plak yapımı için İstanbul2a yerleşti.

1975 yılında Sezen Seleney adıyla ilk albümünü yapan sanatçı, 1976 yılında ise ilk sahne çalışmalarına başladı.

Aksu sanat hayatı boyunca 21 single ve 30 albümün yanı sıra 400’den fazla şiir ve beste yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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