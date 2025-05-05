Bakan Göktaş Açıkladı: Çocuk Dostu Kitap Sayısı 1990'a Ulaştı

Çocuklara yönelik basılı sanat eserleri titizlikle incelenmeye devam edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, “Çocuklara yönelik basılı eserler titizlikle inceleniyor. Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine Nisan ayında 30 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018’den bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 1.990’a ulaştı” ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumak ve risklere karşı farkındalık kazanmalarını sağmak için kararlılıkla çalıştıklarına dikkat çeken Göktaş, “Bu kapsamda Bakanlık olarak çocuklarımızı bir yandan dijital ortamların zararlı etkilerinden korumaya diğer yandan da çocuk dostu yayınlarla gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

2.569 ZARARLI İÇERİK İÇİN İŞLEM YAPILDI

Dijital mecralardaki içeriklerin takip edildiğini ve olumsuz öğelere müdahale ettiklerini anlatan Göktaş, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz “Çocuk İçin Dost Uygulamalar” (DUY) ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale ediyoruz. Riske maruz kaldığı belirlenen çocuklarımıza, yaşadıkları şehrin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaşarak, bu çocuklarımızın sağlıklı gelişimini temin için gerekli adımları atıyoruz. Ekiplerimiz Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 2.569 zararlı içerik hakkında işlem yaptı.”

ÇOCUK DOSTU KİTAP SAYISI 2000'E YAKLAŞTI

Göktaş açıklamalarında, uzman kişiler tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan Çocuk Dostu Kitap Listesi’ne ilişkin ise “Çocuklara yönelik basılı eserler titizlikle inceleniyor. Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine Nisan 2025’te 30 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 1.990’a ulaştı” ifadelerini kullandı.