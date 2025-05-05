Seyir Halindeki Tanker Alev Aldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tanker, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Osmaniye gişelerine yaklaşık 6 kilometre mesafede ilerleyen ve Hüseyin G. tarafından kullanılan tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen tankeri kupasından ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olası bir facia son anda önlenmiş oldu.

Kaynak: İHA